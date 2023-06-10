​Гвардиола: «Надеюсь, мы извлекли уроки из финала 2021 года»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт матч против «Интера» в финале Лиги чемпионов. Перед игрой комментарий дал Хосеп Гвардиола.

«Извлекли ли мы уроки из финала 2021 года? Надеюсь на это. Но я не знаю. Важно учиться и извлекать опыт, но иногда этого не происходит. Выиграет та команда, которая будет играть лучше, которая будет более стабильной и лучше справится с эмоциями», - сказал Гвардиола BT Sport.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов 2021 года «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счётом 0:1. Тогда «горожане» играли в финале этого турнира впервые.

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