Месси признался, что считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Нападающий «Интера» Майами Лионель Месси поделился комментарием о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, аргентинец играл в «Барселоне» под руководством испанского специалиста с 2008 по 2012 год.

«Мы поддерживаем общение с Гвардиолой. В этом году он заслуженно выиграл Лигу чемпионов, ведь он является лучшим в мире тренером», — цитирует Месси Titan Sports.

По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» вместе с Гвардиолой стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов. Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории выиграли самый престижный европейский турнир на клубном уровне.