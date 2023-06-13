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Месси признался, что считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

13 Июня 2023 • 18:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Нападающий «Интера» Майами Лионель Месси поделился комментарием о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Напомним, аргентинец играл в «Барселоне» под руководством испанского специалиста с 2008 по 2012 год.

«Мы поддерживаем общение с Гвардиолой. В этом году он заслуженно выиграл Лигу чемпионов, ведь он является лучшим в мире тренером», — цитирует Месси Titan Sports.

По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» вместе с Гвардиолой стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов. Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории выиграли самый престижный европейский турнир на клубном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Июня 2023 в 18:57
А может и к лучшему, что в своё время они разошлись... Сделали дело и разошлись... Чтобы потом всем доказать, что они лучшие не только вместе, но и по отдельности... Каждый на своём месте .. А ещё остались при этом уважающими друг друга приятелями ... Это и есть гениальность... Да...👏👏👏👍👍👍..
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