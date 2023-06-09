​Чанов: «Сезон «Манчестер Сити» пролетел на ура, они фавориты финала»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Чанов дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы думаете, у «Интера» совсем нет шансов на победу в турнире?

- Я бы отдал предпочтение «Манчестер Сити», но это игра - здесь может случиться всё, что угодно. Тем более, в финале. Футбол тем и интересен, что здесь случаются непредсказуемые вещи. Да, англичане на сегодняшний день сильнее, сезон пролетел на ура. Шансов больше у них.

- Ждёте от этого финала искромётной или оборонительной игры?

- Думаю, что «Интер» не полетит вперёд, а вот «Манчестер Сити» может. Хотя если «Сити» забьёт быстрый гол, тормозов точно не будет.

- Команда Гвардиолы мчится к треблу. Тем не менее, если он возьмёт Лигу чемпионов, то он вас удивит?

- Не скажу, что он меня удивил. Меня больше удивили результаты всей команды, её стиль. Команда выступает ярко и результативно. Не думаю, что они будут отходить от этого стиля, но повторюсь - финал есть финал, цена ошибки очень велика. Думаю, команда с первых минут не полетит вперёд, но она играть не в атаку не умеет. В хорошем смысле этого слова. Начало будет несколько осторожным. «Интер» - команда несколько другого плана, для них игра в финале - уже успех, но давайте не забывать, что итальянские команды много славились игрой в защитных линиях. Повторюсь, всё будет зависеть от того, когда будет забит гол.

- Если «Манчестер Сити» победит в турнире, то клуб можно будет назвать сильнейшим в мире?

- В Европе точно да. В Южной Америке тоже есть яркие команды, за ними мы мало следим.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня.