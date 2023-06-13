Ачерби: «Поражение - это не провал, а урок»

Опытный защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби успешно нейтрализовал в финале Лиги чемпионов норвежца Эрлинга Холанна, но «Интер» все равно проиграл «Манчестер Сити». тем не менее, итальянский футболист не считает зазорным проиграть такому клубу.

- Поражение - это не провал, это урок. В футболе всегда так, побеждаешь и проигрываешь, надеешься, что побед будет больше. Надо гордиться тем, что у нас получилось, хотя небольшой горький привкус, конечно же имеется. Мне кажется, мы поплатились за то, что все говорили о том, какой сильный «Манчестер Сити», и мы чуть стушевались, потому что на самом деле мы вполне могли создать им еще больше проблем, - цитирует слова Ачерби итальянское новостное агентство ITASportPress.