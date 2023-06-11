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Лига чемпионов

Индзаги – о поражении в финале: «Я горжусь командой, «Интер» заслуживал большего»

11 Июня 2023 • 01:27 Комментировать (5)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о неудаче своей команды в финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» неоднократно могли поразить ворота «Манчестер Сити», однако точный удар Родри остался единственным в матче и принёс «горожанам» трофей.

«Мы можем гордиться собой, отличная игра. Сейчас не стоит думать о том, что могло бы быть. Я очень доволен игроками и нашими болельщиками. Мы заслуживали большего.

Все видели, как в последние 25 минут мяч упорно не хотел залетать в ворота «Манчестер Сити». К сожалению, такое случается. Мы обязательно окажемся здесь снова, если продолжим играть так же организованно и решительно», – высказался в интервью Sport Mediaset Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги
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Комментарии (5)
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Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:37
FORZA INTER
venge
11 Июня 2023 в 01:44
Forza merda 🤣🤣🤣
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:49
Это новое название Ювентуса? 😂😂😂
venge
11 Июня 2023 в 01:50
Вечное название твоего Интера 🫡
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:53
Ой ПАПУШААААА 😂😂😂
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