Индзаги – о поражении в финале: «Я горжусь командой, «Интер» заслуживал большего»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о неудаче своей команды в финале Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» неоднократно могли поразить ворота «Манчестер Сити», однако точный удар Родри остался единственным в матче и принёс «горожанам» трофей.

«Мы можем гордиться собой, отличная игра. Сейчас не стоит думать о том, что могло бы быть. Я очень доволен игроками и нашими болельщиками. Мы заслуживали большего.

Все видели, как в последние 25 минут мяч упорно не хотел залетать в ворота «Манчестер Сити». К сожалению, такое случается. Мы обязательно окажемся здесь снова, если продолжим играть так же организованно и решительно», – высказался в интервью Sport Mediaset Индзаги.