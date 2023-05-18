Хороший знак для «Интера»: Уже 10 лет Лигу чемпионов обязательно выигрывает хорват

Финалистами Лиги чемпионов стали «Манчестер Сити» и «Интер». Команды Хосепа Гвардиолы и Симоне Индзаги разыграют трофей в субботу, 10 июня.

Любопытно, что с 2013 года Лигу чемпионов всякий раз выигрывает команда, в составе которой есть футболист из Хорватии. За эти десять лет сильнейший клубный трофей выигрывали Марио Манджукич, Лука Модрич (пять раз), Матео Ковачич (четыре раза), Иван Ракитич, Деян Ловрен и Иван Перишич.

В составе «Манчестер Сити» хорватских футболистов нет, а вот в составе «Интера» выступает хорватский полузащитник Марсело Брозович.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле.