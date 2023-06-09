Диаш поделился ожиданиями от финала ЛЧ

Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

«Это финал, и неважно, что мы уже сделали, чтобы добраться сюда. Мы можем быть фаворитами только на поле, когда мы начинаем реально делать дела. Команда уже завоевала два кубка, но сейчас мы стремимся к самому главному. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели», – заявил Диаш на предматчевой пресс-конференции.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.