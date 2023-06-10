Родри – второй после Месси полевой игрок по матчам в старте за один сезон при Гвардиоле

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес подобрался к рекорду Лионеля Месси.

Испанец попал в стартовый состав «горожан» на сегодняшний финал Лиги чемпионов. По сведениям Opta, Родри сыграет свой 52-й матч в старте во всех турнирах текущего сезона за «Манчестер Сити». Среди всех полевых футболистов, выступавших под руководством Хосепа Гвардиолы с начала его тренерской карьеры, больше встреч с первых минут за одну кампанию провёл только Лионель Месси (57 в сезоне 2011/12 за «Барселону»).

Текстовая онлайн-трансляция матча «Манчестер Сити» – «Интер» пройдёт на сайте LiveResult.ru.