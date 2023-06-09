Рубен Диаш: «Мы знаем сильные стороны «Интера»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Интера».

Уже в субботу команды разыграют между собой трофей Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Кто опаснее из пары Джеко – Лукаку? «Интер» – очень серьёзный соперник, и дело не в двух или трёх отдельных игроках, а во всей команде. Мы знаем, в чём сильные стороны «Интера». Мы действуем лучше, когда концентрируемся на сопернике в целом, а не на индивидуальностях», – заявил на предматчевой пресс-конференции португальский футболист «горожан».