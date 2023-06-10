Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Интер».

- «Манчестер Сити» - явный фаворит. Понятно, что это так. Но «Интер» будет играть от обороны. Если англичане не забьют в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. «Сити» - на сегодняшний день лучшая команда. Но стиль «Интера» может стать очень неудобным. Я бы не сказал, что «Манчестер» легко победить

По предматчевым раскладам «Сити» выглядит командой другого уровня, однозначно. Но посмотрим, что будет в игре. Если «горожане» забьют, то будут контролировать уже игру. «Интер» понимает, что играть с «Сити» в открытый футбол, - это гибель. Поэтому итальянцы будут играть в закрытый футбол. Но мы помним, как Моуринью выигрывал с «Интером». В футболе бывает всякое. Так что скажу так: «Манчестер» - фаворит, но не факт, что он сможет победить», - сказал Деменко.