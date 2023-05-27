Балотелли: «Меня приглашают на финал Лиги чемпионов, но я не уверен»

Марио Балотелли признался, что получает приглашения на финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся два его бывших клуба - миланский «Интер» и «Манчестер Сити». По его словам, он не может решиться появиться на стадионе, боясь, что это будет как-то двояко воспринято. В прошлом Балотелли, напомним, выступал и за «Интер», и за «Манчестер Сити».

- Я получил много приглашений на финал, но я не могу решиться. Не хочу попасть в неловкую ситуацию. Мое сердце разделено надвое, иначе и не скажешь. Хочу, чтобы обе команды выиграли, но так не бывает, - цитирует слова Марио Балотелли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.