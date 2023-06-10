Колыванов оставил прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Да, немножко разные команды, но реально интересный матч предстоит. Мне кажется, что основное время здесь завершится результативной ничьей. Где‑нибудь 2:2. А потом уже сложно сказать, что может быть», — заявил наставник ивановского «Текстильщика» в интервью «Матч ТВ». По его мнению, «нерадзурри» будут играть за счёт характера и действовать на контратаках. «Манчестер Сити», по словам эксперта, является одной из самых ярких команд за последнее время.

Напомним, что решающий матч европейского сезона пройдёт сегодня, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток встречи на Олимпийском стадионеназначен на 22:00 по московскому времени.