​Гюндоган поднял трофей Лиги чемпионов

Завершился финальный матч Лиги чемпионов. Для «Манчестер Сити» он получился более тяжёлым, чем прогнозировали многие. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счётом 1:0 благодаря единственному голу Родри, забитому по ходу второго тайма.

Вскоре после финального свистка состоялась церемония награждения. В её конце состоялся главный момент – поднятие трофея Лиги чемпионов. Его рядом с партнёрами по «Манчестер Сити» поднял капитан команды – полузащитник Илкай Гюндоган.

Как известно, «Манчестер Сити» по итогам сезона 2022/2023 оформил требл. Ранее «горожане» выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии.