Арбитра Марциняка не снимут с финала Лиги чемпионов

УЕФА подтвердил, что польский арбитр Шимон Марциняк будет работать на финальном матче Лиги чемпионов. Ранее появилась информация о возможной смене бригады рефери на главном клубном матче года в Европе. Дело в том, что Марциняк посетил мероприятие польской националистической партии. Ценности, которые продвигает эта партия, в УЕФА считают неприемлемыми.

В УЕФА сообщили, что Марциняк дал разъяснения по поводу ситуации и извинился. Поляк будет работать на финале.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Трофей разыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».