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Лига чемпионов

Арбитра Марциняка не снимут с финала Лиги чемпионов

02 Июня 2023 • 13:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

УЕФА подтвердил, что польский арбитр Шимон Марциняк будет работать на финальном матче Лиги чемпионов. Ранее появилась информация о возможной смене бригады рефери на главном клубном матче года в Европе. Дело в том, что Марциняк посетил мероприятие польской националистической партии. Ценности, которые продвигает эта партия, в УЕФА считают неприемлемыми.

В УЕФА сообщили, что Марциняк дал разъяснения по поводу ситуации и извинился. Поляк будет работать на финале. 

Финал Лиги чемпионов пройдёт в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Трофей разыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити УЕФА Шимон Марциняк
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