Камбьяссо: «Ребята сказали, что было бы лучше проиграть 0:3»

Миланский «Интер» с минимальным счетом уступил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити», и бывший игрок итальянского клуба Эстебан Камбьяссо рассказал, о чем пообщался с футболистами «горожан» сразу после игры.

- Они сказали, что лучше было бы проиграть 0:3, чем так. Такое вот чувство оставил этот матч, но, в конце концов, важно что команда сражалась с соперником на равных. «Манчестер Сити» заслуживал победу в Лиге чемпионов, но не по тому, что показал в прошедшем матче, темп игры задавал в финале «Интер», - считает Эстебан Камбьяссо, слова которого цитирует fcinter1908.it.