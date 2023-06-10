Онана – третий по отражённым ударам в одном розыгрыше Лиги чемпионов за последние шесть лет

Голкипер «Интера» Андре Онана часто спасает свою команду в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Камерунец помог «нерадзурри» добраться до финала, который проходит в эти минуты. Коллективу Симоне Индзаги противостоит «Манчестер Сити», уже нанесший несколько ударов по воротам Онана. По данным Squawka, вратарь «Интера» занимает третье место по отражённым ударам в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов с сезона-2016/17 – к середине матча на его счету 46 сэйвов. Ещё более убедительные перформансы за обозначенный период выдавали только Тибо Куртуа (сезон-2021/22) и Кейлор Навас (сезон 2020/21).