Родри – о победе «Манчестер Сити»: «Мечта осуществилась, мы заслужили это»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером».

Коллектив Хосепа Гвардиолы одержал минимальную победу, а автором единственного гола стал Родри, забивший на 68-й минуте.

«Мечта осуществилась. Я не знаю, сколько лет наши болельщики этого ждали, но они это заслужили. Мы это заслужили. В последние годы мы были так близки, и теперь всё получилось.

Пришлось очень непросто. «Интер» – отличная команда. Только посмотрите, как они защищаются, как контратакуют.

Такова суть финалов – вы не можете ожидать, что покажете свой высочайший уровень, потому что эмоции и нервы берут верх», – цитирует BBC испанского хавбека.