Удар по «Манчестер Сити»: Де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов

В субботу в Стамбуле проходит финальный матч Лиги чемпионов. На исходе получаса игрового времени на газоне из-за болезненных ощущений оказался полузащитник Кевин де Брёйне. После получения медицинской помощи бельгиец вернулся на поле, однако на 36-й минуте полузащитника всё-таки пришлось менять. В срочном порядке в игру вступил Фил Фоден.

Для «Манчестер Сити» потеря де Брёйне является серьёзным ударом, ведь этот футболист является одним из лидеров команды.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Манчестер Сити» - «Интер» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.