Гранат: «Не думал, что «Манчестер Сити» так без шансов разгромит «Реал»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мыслями касаемо вчерашнего разгромного успеха «Манчестер Сити» в домашней игре против мадридского «Реала» (4:0). Эксперт отметил, что «горожане» в двух главных матчах сезона (ещё один – против «Арсенала» в АПЛ, 4:1) сыграли великолепным образом.

«Я совсем не мог представить, что «Сити» так без шансов разберётся с «Реалом». В двух решающих матчах сезона шикарно сыграли, картина одинаковая — просто берут и сметают соперника», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что теперь 10 июня в финале Лиги чемпионов «горожане» встретятся с миланским «Интером», матч пройдет в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».

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