Талалаев: «Манчестер Сити» — фаворит, но оставим маленький шансик «Интеру»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«По игре «Манчестер Сити» — фаворит безусловный с Эрлингом Холанном, его напором, но «Интер» всегда умел обороняться. Давайте оставим маленький шансик итальянской команде», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, у «Интера» немного шансов на победу, ведь «горожанам» тяжело забить, но здесь может сыграть роль физика, потому что Гвардиола редко прибегает к ротации состава.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» пройдет завтра, 10 июня, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.