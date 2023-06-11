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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» - шестой английский клуб, выигравший кубок европейских чемпионов

11 Июня 2023 • 00:03 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри.

«Манчестер Сити» стал шестым английским клубом, которому удавалось выиграть кубок европейских чемпионов. Ранее этот трофей завоёвывали «Ливерпуль» (6 раз), «Манчестер Юнайтед» (3), «Ноттингем Форест» (2), «Челси» (2) и «Астон Вилла» (1).

Как известно, «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории. Ранее лучшим результатом клуба был финал 2021 года, в котором команда Хосепа Гвардиолы уступила «Челси» (0:1). 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Астон Вилла
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