​Родри: «Сказал Гвардиоле: «Пеп, выпусти меня!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал автором единственного гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера». После игры испанец пошутил, сказав, что просил Хосепа Гвардиолу включить его в состав.

«Я не сыграл против «Челси» в финале Лиги чемпионов в 2021 году. Поэтому теперь я сказал: «Пеп, выпусти меня на поле!» - сказал Родри BT Sport.

В 2021 году в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» с результатом 0:1. Родри все 90 минут провёл на скамейке для запасных.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.