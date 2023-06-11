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Лига чемпионов

​Родри: «Сказал Гвардиоле: «Пеп, выпусти меня!»

11 Июня 2023 • 17:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал автором единственного гола в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера». После игры испанец пошутил, сказав, что просил Хосепа Гвардиолу включить его в состав.

«Я не сыграл против «Челси» в финале Лиги чемпионов в 2021 году. Поэтому теперь я сказал: «Пеп, выпусти меня на поле!» - сказал Родри BT Sport.

В 2021 году в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» с результатом 0:1. Родри все 90 минут провёл на скамейке для запасных.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Июня 2023 в 17:54
Пеп : Заткнись... А-ха-ха-ха...😄🤭..
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