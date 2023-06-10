«Манчестер Сити» объявил состав на финал Лиги чемпионов

В субботу вечером внимание всего футбольного мира будет сосредоточено в Стамбуле. В этом городе пройдёт финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Тренер английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунс, Аке, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Холанн.

Отметим, что «Манчестер Сити» может выиграть трофей Лиги чемпионов впервые в истории. Ранее «горожане» лишь однажды играли в финале - в 2021 году они уступили «Челси».

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Интером» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResultt.