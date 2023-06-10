Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити» объявил состав на финал Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 20:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
Через 1 ч. 13 мин.

В субботу вечером внимание всего футбольного мира будет сосредоточено в Стамбуле. В этом городе пройдёт финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Тренер английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Стоунс, Аке, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Бернарду Силва, Холанн.

Отметим, что «Манчестер Сити» может выиграть трофей Лиги чемпионов впервые в истории. Ранее «горожане» лишь однажды играли в финале -  в 2021 году они уступили «Челси».

Следить за матчем между «Манчестер Сити» и «Интером» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResultt.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.06.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
20:43 · Лига чемпионов
Матерацци поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов
20:37 · Лига чемпионов
Холанн забивает в Лиге чемпионов каждые 63 минуты
20:35 · Лига чемпионов
Французский экс-футболист Дальма: «Победа «Интера» над «Манчестер Сити» не будет чудом» эксклюзив
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может стать вторым английским клубом в истории, сделавшим требл
20:08 · Лига чемпионов
​Перед финалом Лиги чемпионов в Стамбуле пожар – дым доходит до стадиона
19:44 · Лига чемпионов
Канчельскис рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов 2
18:49 · Лига чемпионов
​Холанна остановил холодильник 1
17:44 · Лига чемпионов
​Что футболисты «Манчестер Сити» едят перед финалом Лиги чемпионов 1
17:37 · Лига чемпионов
Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»
17:25 · Лига чемпионов
Боков объяснил, почему матч против «Интера» будет тяжёлым для «Манчестер Сити»
16:41 · Лига чемпионов
Камоцци: «Верю, что «Интер» может совершить что-то особенное»
16:36 · Лига чемпионов
Колыванов оставил прогноз на финал Лиги чемпионов
16:17 · Лига чемпионов
Сунесс: «Манчестер Сити» может начать доминировать в Лиге чемпионов
15:45 · Лига чемпионов
Бэйл поставил на счёт 5:0 в финале Лиги чемпионов 1
15:41 · Лига чемпионов
Владелец «Манчестер Сити» посетит финал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем