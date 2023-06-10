Кордоба: «Настал тот самый момент, когда игроки «Интера» должны войти в историю»

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба пообщался с журналистами перед стартовым свистком в финальном матче Лиги чемпионов.

В решающей битве за трофей «Интеру» противостоит «Манчестер Сити». По словам аргентинца, у «нерадзурри» есть все шансы добиться успеха: «Сейчас тот самый момент, когда эти игроки могут войти в историю. Они должны отдать больше, чем все силы. В таком матче нельзя пренебрегать ни одной малейшей деталью. Конечно, у меня остались приятные воспоминания из 2010 года, когда мы под руководством Моуринью выиграли финал», – поведал Кордоба, выступая на Sky Sport.

Текстовая онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов представлена на портале LiveResult.ru.