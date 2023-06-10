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Лига чемпионов

Кордоба: «Настал тот самый момент, когда игроки «Интера» должны войти в историю»

10 Июня 2023 • 22:22 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
2-й тайм

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба пообщался с журналистами перед стартовым свистком в финальном матче Лиги чемпионов.

В решающей битве за трофей «Интеру» противостоит «Манчестер Сити». По словам аргентинца, у «нерадзурри» есть все шансы добиться успеха: «Сейчас тот самый момент, когда эти игроки могут войти в историю. Они должны отдать больше, чем все силы. В таком матче нельзя пренебрегать ни одной малейшей деталью. Конечно, у меня остались приятные воспоминания из 2010 года, когда мы под руководством Моуринью выиграли финал», – поведал Кордоба, выступая на Sky Sport.

Текстовая онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов представлена на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Иван Кордоба
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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