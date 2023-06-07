Димарко: «В прошлом году впечатлил «Реал», в этом - «Бавария»

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко готовится к финалу Лиги чемпионов в составе своей команды, и накануне он дал интервью, в котором признался, что больше всего на пути к финалу его впечатлила «Бавария». С ней «Интер» встречался еще в стадии групповых матчей.

- В прошлом году меня очень впечатлил мадридский «Реал». В этом году на меня наибольшее впечатление произвела «Бавария». Нам было очень сложно в матчах с ними. Гнабри и Мюллер, с ними крайне непросто. Но если говорить об игроках, то и с Усманом Дембеле из «Барселоны» было очень сложно, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.