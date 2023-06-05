Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бастони: «Я подхожу под футбол Гвардиолы»

05 Июня 2023 • 16:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Защитник «Интера» Алессандро Бастони считает, что он мог бы достойно выступать в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Отметим, что «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов в ближайшую субботу, 10 июня.

«По своим характеристикам я больше подхожу под футбол Гвардиолы. Но сегодня я сильнее чувствую себя «индзагинцем», чем когда-либо ранее», - сказал Бастони, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

«Я смотрел, как Рюдигер играл против Холанна. Мы постараемся повторить это. Но это не будет игра «Интера» против Холанна», - отметил Бастони.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Симоне Индзаги Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
16:24 · Лига чемпионов
Бастони: «Я подхожу под футбол Гвардиолы»
15:34 · Лига чемпионов
Лукаку рассказал, кто придёт на смену Роналду и Месси
14:52 · Лига чемпионов
Черданцев будет комментировать финал Лиги чемпионов 2
04 Июня
23:12 · Лига чемпионов
Родри: «Гвардиола сказал, что наши успехи будут признаны только в случае победы в Лиге чемпионов» 1
03 Июня
19:05 · Лига чемпионов
​«Барселона» - обладатель женской Лиги чемпионов 3
02 Июня
16:17 · Лига чемпионов
Малком считает, что сейчас «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов 1
13:39 · Лига чемпионов
Арбитра Марциняка не снимут с финала Лиги чемпионов
11:25 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия назвал лучший матч в истории футбола
03:31 · Лига чемпионов
«Потусил с нациками» - Марциняка могут отстранить от финала Лиги чемпионов
03:09 · Англия. Премьер-лига
Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити» 6
02:58 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Гюндоган опытнее меня, но я постараюсь выиграть противостояние с ним в финале»
00:09 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Я знал, что «Интер» может дойти до финала Лиги чемпионов»
01 Июня
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 2
23:31 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес признался, что уже изучает игру Эдерсона
22:24 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Интер» поверил в себя после победы над «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем