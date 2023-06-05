Бастони: «Я подхожу под футбол Гвардиолы»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони считает, что он мог бы достойно выступать в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Отметим, что «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов в ближайшую субботу, 10 июня.

«По своим характеристикам я больше подхожу под футбол Гвардиолы. Но сегодня я сильнее чувствую себя «индзагинцем», чем когда-либо ранее», - сказал Бастони, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

«Я смотрел, как Рюдигер играл против Холанна. Мы постараемся повторить это. Но это не будет игра «Интера» против Холанна», - отметил Бастони.