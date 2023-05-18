Мор: «Холанн ждал своего шанса, но не дождался»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала», который завершился со счётом 4:0 в пользу «горожан». Напомним, что норвежскому футболисту в этой встрече отметиться забитым голом не удалось.

«Холанн мало заметен, у него такая роль в команде и на поле: он должен играть в штрафной площади и забивать. К нему со стороны защитников было повышенное внимание. Он ждал своего шанса, но не дождался», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером». Эта игра состоится 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22:00 по московскому времени.