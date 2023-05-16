Педри рассказал, кого поддерживает в противостоянии «Реала» с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что болеет за «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

17 мая «горожане» примут мадридский «Реал» в рамках ответной встречи. Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Мадриде, завершился ничьей – 1:1.

«Завтрашний матч «Реала» и «Манчестер Сити»? Вы не дождётесь от меня слов поддержки в адрес «Реала» – я предпочитаю, чтобы в финал вышел «Сити». Мне нравится футбол Гвардиолы, и он тоже из «Барселоны». Матч обещает быть захватывающим, я обязательно его посмотрю», – рассказал в интервью El Hormiguero футболист «сине-гранатовых».