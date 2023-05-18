Гвардиола: «Отомстили за боль прошлого года»

«Манчестер Сити» эффектно стал вторым финалистом Лиги чемпионов, команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Реал» со счетом 4:0, и каталонский специалист считает, что она реабилитировалась за прошлогоднее поражение от мадридцев.

- У меня еще тогда было чувство, что произошедшее засядет в желудке на целый год. И, вот, наконец, мы избавились от такого чувства. Тогда о нас говорили, что у нас нет характера, но за прошедший год мы показали, сколь особая у нас команда. Финал Лиги чемпионов - это сам по себе повод отпраздновать, но у нас нет времени, надо выигрывать Премьер-лигу. Завтра игроки побудут с семьями, а с пятницы готовимся к матчу АПЛ, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.