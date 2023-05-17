Рюдигер начнёт матч с «Манчестер Сити» на скамейке запасных

Центральный защитник «Реал» Мадрида Антонио Рюдигер начнёт сегодняшний ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на скамейке запасных. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти решил довериться Эдеру Милитао, который вернулся в строй после отбывания дисквалификации в первом полуфинале с «Манчестер Сити». В паре с бразильцем в центре обороны сыграет Давид Алаба.

Напомним, Рюдигер был признан одним из лучших игроков первого матча с «Манчестер Сити» в Мадриде. Немец получил признание за то, что эффективно закрыл нападающего «горожан» Эрлинга Холанна.