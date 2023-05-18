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Лига чемпионов

Булыкин: «Гвардиола и раньше был на одном уровне с Анчелотти» эксклюзив

18 Мая 2023 • 18:04 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от выхода «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов.

- Почему «Реал» так разгромно уступил «горожанам»?

- «Сити» просто смял «Реал» вчера, у команды Анчелотти выдался не самый удачный день. Просто одна команда переиграла другую.

- Теперь Гвардиола точно сравнялся с Анчелотти в плане тренерского искусства?

- Он и раньше был на одном уровне с ним. Тренера судят по трофеям, Гвардиола выиграл множество титулов со своими командами. Если сейчас возьмёт Лигу чемпионов, то точно войдёт в историю. Он ставит невероятный атакующий футбол. Быстрый пас, высокие скорости - это всё про его стиль. Мне, как бывшему футболисту, крайне приятно наблюдать за таким рисунком игры.

- Вы видите «Сити» фаворитом финала?

- Да, конечно. Они явный фаворит, хотя «Интер» может придумать нечто неожиданное и всё-таки победить в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Дмитрий Булыкин Хосеп Гвардиола
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