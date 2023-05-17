Анчелотти – абсолютный рекордсмен среди тренеров по матчам в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти – абсолютный рекордсмен по матчам в Лиге чемпионов УЕФА среди тренеров. Сегодня вечером он вывел на игру против «Манчестер Сити» мадридский «Реал» и обошёл прежнего рекордсмена самого престижного еврокубка – сэра Алекса Фергюсона.

Теперь у Анчелотти 191 проведённый матч в качестве тренера в ЛЧ, у Фергюсона – 190. На третьем месте – легендарный наставник «Арсенала» Арсен Венгер – 184, на четвёртом – сегодняшний оппонент Анчелотти Хосеп Гвардиола, 160.

Пятое место у Жозе Моуриньо – 151 матч, шестое – у Мирчи Луческу, 115. На седьмом месте расположился Юрген Клопп, 102, а на восьмом – Массимилиано Аллегри, ровно 100 матчей.

Напомним, что следить за событиями битвы «Манчестер Сити» и «Реала» можно благодаря трансляции от портала LiveResult.ru.