«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» в Мадриде

Английские клубы не очень успешно гостят на «Сантьяго Бернабеу». Как рапортует Opta, у команд с Туманного Альбиона всего лишь четыре победы в 19 встречах против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Одну из таких побед имеет в своём активе «Манчестер Сити». Этот английский гранд минувшим вечером мог стать первым клубом из Англии, который обыгрывал «Реал» на их поле в еврокубках дважды.

Напомним, что по итогу матча на табло отразился ничейный счёт – 1:1. Судьба путёвки в стамбульский финал в этой паре решится 17 мая – в этот вечер в Манчестере теперь уже «горожане» примут «Реал».

Отметим, что два прошлых выезда «Реала» в Англию в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов закончились успешно. На стадии 1/8 финала мадридский клуб разгромил «Ливерпуль» (5:2), а на стадии четвертьфинала – уверенно обыграл лондонский «Челси», 2:0.