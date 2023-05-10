Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» в Мадриде

10 Мая 2023 • 00:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Английские клубы не очень успешно гостят на «Сантьяго Бернабеу». Как рапортует Opta, у команд с Туманного Альбиона всего лишь четыре победы в 19 встречах против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Одну из таких побед имеет в своём активе «Манчестер Сити». Этот английский гранд минувшим вечером мог стать первым клубом из Англии, который обыгрывал «Реал» на их поле в еврокубках дважды.

Напомним, что по итогу матча на табло отразился ничейный счёт – 1:1. Судьба путёвки в стамбульский финал в этой паре решится 17 мая – в этот вечер в Манчестере теперь уже «горожане» примут «Реал».

Отметим, что два прошлых выезда «Реала» в Англию в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов закончились успешно. На стадии 1/8 финала мадридский клуб разгромил «Ливерпуль» (5:2), а на стадии четвертьфинала – уверенно обыграл лондонский «Челси», 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
2.75 3.45 2.60
Видео
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.20 3.20 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
01:12 · Лига чемпионов
Талалаев: «Говорили, «Манчестер Сити» разорвёт оборону «Реала», но где был Холанн?»
00:41 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Всё решится у нас дома» 2
00:41 · Лига чемпионов
Винисиус стал третьим самым молодым южноамериканцем, забившим 15 голов в ЛЧ
00:34 · Лига чемпионов
Оуэн: «Думаю, что в «Манчестер Сити» восхищены таким результатом»
00:33 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» в Мадриде
00:29 · Лига чемпионов
Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити»
00:26 · Лига чемпионов
Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
00:19 · Лига чемпионов
Де Брёйне – лучший игрок матча «Реал» - «Манчестер Сити» 4
00:11 · Лига чемпионов
«Реал» и «Манчестер Сити» обыгрывали друг друга в еврокубках одинаковое число раз
09 Мая
23:54 · Лига чемпионов
Уоддл: «Манчестер Сити» счастлив ничьей»
23:48 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Страха нет, есть желание быть в финале»
23:45 · Лига чемпионов
Де Брёйне забивает в первых полуфиналах ЛЧ третий год кряду
23:39 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» останется без выездной поддержки на следующем матче в еврокубках
23:38 · Лига чемпионов
Рио Фердинанд: «Это большая, большая игра»
23:30 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Однажды мы обязательно сделаем это»
Все новости
Рекомендуем