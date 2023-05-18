Кечинов: «Манчестер Сити» не оставил ни единого шанса «Реалу»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1. В финале команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Интером».

«Я внимательно смотрел прошлогодние игры между «Манчестером Сити» и «Реалом», где англичане должны были проходить дальше. А в этом сезоне справедливость восторжествовала. «Манчестер Сити» не оставил ни единого шанса «Реалу», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «горожане» демонстрировали хороший футбол и забивали красивые мячи, от их игры можно было получить большое удовольствие.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится 10 июня.