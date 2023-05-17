«Реал» сложил полномочия: «Манчестер Сити» разгромил «королей» Лиги чемпионов и вышел в финал

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Второй матч полуфинала состоялся 17 мая на стадионе «Этихад».
|(1:0) Силва Бернарду23'
|(2:0) Силва Бернарду37'
|(3:0) Милитао Эдер76'
|(4:0) Альварес Хулиан90'
Наверное, самый ожидаемый матч года состоялся в Манчестере. Вряд ли финал Лиги чемпионов будут ждать с таким же трепетом, что и второй раунд дуэли «Реала» и «Манчестер Сити». Вагон интриги остался после первой игры (1:1), фаворитом букмекеры считали англичан, но «Реал» уже тысячу раз хоронили в Лиге чемпионов и все мы знаем, что эти матчи заканчивались победой Мадрида.
Сюрпризов в стартовых составах было ровно ноль. У «Сити» вместо травмированного Аке вышел Уокер, а в остальном Анчелотти и Гвардиола выставили сильнейшие сочетания. Да и сценарий матча предугадывался на раз-два. «Манчестер Сити» забрал мяч под свой контроль и стал планомерно раскачивать оборону «Реала». Вот только остроты добавил, не так тускло, как было в Мадриде неделю назад.
Опасно врывался в штрафную площадь по флангу Холанн, но его удар/прострел ушёл без адресата. Затем Родри бил со средней дистанции, пустив мяч рядом с дальним углом. «Сити» не ослаблял хватки, команда Гвардиолы решила не повторять ошибок первого матча и не отпускать «Реал»: Грлиши слева вырезал идеальный прострел на Холанна, Эрлинг пробил в касание и случился первый суперсейв от Куртуа. Затем ещё и Алаба на «ленточке» подстраховал.
Много работал Тибо, быстрого гола не допустил, но «Реал» всё-таки дрогнул. Кевин де Брёйне выдал идеальный пас из-за штрафной площади, между двумя защитниками выскочил Бернарду Силва и неотразимо пробил в ближний угол – 1:0. Но «Реал» не был бы «Реалом», если бы не ответил моментом из ниоткуда. Тони Кроос зацепил мяч метрах в 25 от ворот, Эдерсон слегка зацепил и зазвенел каркас ворот. Но гола не случилось. А через две минуту «Сити» удвоил преимущество.
Грилиш на левом фланге разогнал атаку и сыграл направо. Оттуда пробил Илкай Гюндоган, спрятавшийся за «стеной» из четырёх защитников. Куртуа спас, но мяч отскочил к Бернарду Силве, который головой дослал по назначению – 2:0. Второй тайм команды играли по счёту. «Манчестер Сити» больше вперёд не рвался, а «Реал» под свист трибун игрался в позиционное нападение. Но настроение было такое, что ничего не получалось. Неплохо пробил со стандарта Алаба, спас Эдерсон, а больше Мадрид ничего не придумал.
Зато «Сити» добил соперника в концовке. Для начала загубил выход один на один Холанн, выскочивший на пас Гюндогана. Пробил норвежец, а Куртуа парировал ногой, в итоге опустив мяч на перекладину. Не получилось у Холанна, так помог Эдер Милитао. Добил своих бразильский защитник, бедром вогнавший мяч в сетку собственных ворот после кросса Де Брёйне и лёгкого касания Аканджи – 3:0. А в компенсированное время свежие игроки довершили избиение. Хулиан Альварес, заменивший Холанна, выскочил на разрезающую передачу Фодена и спокойно катнул мяч мимо Тибо Куртуа - 4:0.
Искромётный матч провёл «Манчестер Сити», победивший вчистую, а «Реал» проиграл абсолютно по делу и потерял шансы защитить титул сильнейшей команды Лиги чемпионов. В финале сыграют «горожане» и миланский «Интер».
не расстраивайтесь, всегда брать ЛЧ невозможно, да обидно проиграть недоклубу, но бывает, что ж теперь....разладилась команда, к сожалению к важному матчу....Простой пример моей правоты такой - Вини Дж...вы хоть раз видели от него в этом матче эмоции, которыми он сыпал после своих падений в половине матчей сезона? вы его улыбку видели? это показатель....
Сейчас нас будут провоцировать, даже не болелы сити, а я считаю что таковых, настоящих и нету по сути, тк лет 10 назад (сколько там) про помойку и не слышал толком никто, а ненавистники Реала...но мы короли футбола и конкретно ЛЧ независимо от их примитивного мнения...
ХАЛАМАДРИД!!!
Поздравляю фанатов Барселоны с победой МСити, вроде фанов горожан тут не видел, поэтому больше некого поздравлять.
Мне кажется Карло провалил еще со старта.
Нужно было выпускать Рюдигера и Камавингу выставлять в центр. Камавинга в первом тайме потерялся и соответственно Силва на этом сыграл. + в центре просто было пусто ибо Лука то ли не восстановился то ли в целом просел уже.
Вальверде перестал развиваться и не может придумать сам что-то и больше не подмоге работает.
Родриго увы кажется не тянет в таких матчах на всех 90 минут, то ли не хватает физики, то ли на фоне того, что играют больше на Вини, а не на него. Хотя мне нравится этот парень, скромный и работяга.
Бензема закончился, он уже не тянет и превратился в Жиру/Лукаку. Нужен хороший нап.
Куртуа - пожалуй единственный кто заслуживал финала ЛЧ из состава, если не он не знаю где был б Реал.
Вини - нужно работать на техникой в медленном дриблинге. Что он, что Мбаппе играют только на скорость, а если его встречает такой же быстрый защитник как Кайл - то оказывается, что нечем уже удивлять.
Реал нуждается в чистке и очень интересно, что будет в след. сезоне.
А так, нам фанам Реала, расстраиваться нет смысла. 3 подряд и 2 подряд - это перебор даже для Реала) Так что Hala Madrid!
поздравлю болельщиков Манчестер Сити с долгожданной победой в ЛЧ. и ежу понятно что Интер не может победит команду Гвардиолы
Событие для всех
т.к. это логичный конец огромного трудового пути, а не удачи, таланта и т.д.
как в свое время немцы взяли чм после набитых шишек на 4 турнирах
после таких трудовых побед начинаешь верить что всего можно добиться, главное идти к своей цели
Барса 2011
Бавария 2013
Реал 2017
МСити 2023
Удачи ИНТЕРУ в финале! надеюсь они покажут характер и выиграют ЛЧ, которую давно заслуживают..
ПС помойка как была помойкой, так и осталась.....
ППС может надо было дать играть Рудигеру, который первый матч провел отлично, а не Милитао, может надо было дать отдых Вальверде в матче с Хетафе, причеем по-моему перед тем матчем писали, что у него то ли травма, то ли отдых нужен был....Бензема, Модрич, худшие в матче, просто коээффициент ошибок и привозов зашкаливает....Кроос пытался переломить после 1-0...но не смог.....Вальверде играл обреченно, походу и его супервыносливости наступил предел....Вини Дж очень плох был, даже в ситуации без плотного прессинга терял мяч, будто он не бразилец, а так, любитель.....четвертый гол - там уже никто не играл по сути, просто жаль Куртуа, который матч чуть ли не единственный провел на отлично....Камавинга был гораздо хуже чем в первой игре, но на фоне остальных - нормально, просто вся команда , ну хз как еще сказать, не хотела играть, или силы кончились.....даже при счете 1-0 помойка ничего необыкновенного не показывала.....
из замен мне понравился Васкес, вышел уверенно, играл красиво и надежно, Себальос и Асенсио, а и Учамени ни о чем.....кстати, я после такого выхода на замену не удивлючсь если Орельена сплавят, на его совести и может Рудигера немного 4 гол...
реал всегда играет в тени, а потом находит свою волну
в этом матче так и не нашли
то ли сити сыграл надежнее в отборе, то ли игра у винисиуса и ко не пошла, но почти весь матч без моментов
у сити за 2 матча разочаровал лишь холлан
почти ни одного полезного действия, играл на отвлечение
в финале после таких соперников футбольный праздник не должен испортить интер
что не так? я Реал не унижаю, и его болел тоже, в отличие от вашей братии, которые не умеют признавать поражение.
А шити как БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАНЕТСЯ недоклубом!
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