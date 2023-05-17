Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал» сложил полномочия: «Манчестер Сити» разгромил «королей» Лиги чемпионов и вышел в финал

17 Мая 2023 • 23:50 Комментировать (34)
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Второй матч полуфинала состоялся 17 мая на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити4:0Реал Мадрид
(1:0) Силва Бернарду23'  
(2:0) Силва Бернарду37'  
(3:0) Милитао Эдер76'  
(4:0) Альварес Хулиан90'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш Рубен  50'Аканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне Кевин 84' (Фоден Фил ( 84') Гюндоган Илкай  62' 79' (Марез Рияд ( 79') Грилиш Джек  90'Холанн Эрлинг 89' (Альварес Хулиан ( 89')
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанКарсон Скотт
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  55' 80' (Васкес Лукас ( 80') Милитао ЭдерАлаба ДавидКамавинга Эдуардо  75' 80' (Тчуамени Орельен ( 80') Вальверде ФедерикоКроос Тони 70' (Асенсио Марко ( 70') Модрич Лука 63' (Рюдигер Антонио ( 63') Родриго 81' (Себальос Дани ( 81') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо ХесусМенди Ферлан
17 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Наверное, самый ожидаемый матч года состоялся в Манчестере. Вряд ли финал Лиги чемпионов будут ждать с таким же трепетом, что и второй раунд дуэли «Реала» и «Манчестер Сити». Вагон интриги остался после первой игры (1:1), фаворитом букмекеры считали англичан, но «Реал» уже тысячу раз хоронили в Лиге чемпионов и все мы знаем, что эти матчи заканчивались победой Мадрида.

Сюрпризов в стартовых составах было ровно ноль. У «Сити» вместо травмированного Аке вышел Уокер, а в остальном Анчелотти и Гвардиола выставили сильнейшие сочетания. Да и сценарий матча предугадывался на раз-два. «Манчестер Сити» забрал мяч под свой контроль и стал планомерно раскачивать оборону «Реала». Вот только остроты добавил, не так тускло, как было в Мадриде неделю назад.

Опасно врывался в штрафную площадь по флангу Холанн, но его удар/прострел ушёл без адресата. Затем Родри бил со средней дистанции, пустив мяч рядом с дальним углом. «Сити» не ослаблял хватки, команда Гвардиолы решила не повторять ошибок первого матча и не отпускать «Реал»: Грлиши слева вырезал идеальный прострел на Холанна, Эрлинг пробил в касание и случился первый суперсейв от Куртуа. Затем ещё и Алаба на «ленточке» подстраховал.

Много работал Тибо, быстрого гола не допустил, но «Реал» всё-таки дрогнул. Кевин де Брёйне выдал идеальный пас из-за штрафной площади, между двумя защитниками выскочил Бернарду Силва и неотразимо пробил в ближний угол – 1:0. Но «Реал» не был бы «Реалом», если бы не ответил моментом из ниоткуда. Тони Кроос зацепил мяч метрах в 25 от ворот, Эдерсон слегка зацепил и зазвенел каркас ворот. Но гола не случилось. А через две минуту «Сити» удвоил преимущество.

Грилиш на левом фланге разогнал атаку и сыграл направо. Оттуда пробил Илкай Гюндоган, спрятавшийся за «стеной» из четырёх защитников. Куртуа спас, но мяч отскочил к Бернарду Силве, который головой дослал по назначению – 2:0. Второй тайм команды играли по счёту. «Манчестер Сити» больше вперёд не рвался, а «Реал» под свист трибун игрался в позиционное нападение. Но настроение было такое, что ничего не получалось. Неплохо пробил со стандарта Алаба, спас Эдерсон, а больше Мадрид ничего не придумал.

Зато «Сити» добил соперника в концовке. Для начала загубил выход один на один Холанн, выскочивший на пас Гюндогана. Пробил норвежец, а Куртуа парировал ногой, в итоге опустив мяч на перекладину. Не получилось у Холанна, так помог Эдер Милитао. Добил своих бразильский защитник, бедром вогнавший мяч в сетку собственных ворот после кросса Де Брёйне и лёгкого касания Аканджи – 3:0. А в компенсированное время свежие игроки довершили избиение. Хулиан Альварес, заменивший Холанна, выскочил на разрезающую передачу Фодена и спокойно катнул мяч мимо Тибо Куртуа - 4:0.

Искромётный матч провёл «Манчестер Сити», победивший вчистую, а «Реал» проиграл абсолютно по делу и потерял шансы защитить титул сильнейшей команды Лиги чемпионов. В финале сыграют «горожане» и миланский «Интер».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (34)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
18 Мая 2023 в 00:07
БОЛЕЛЬЩИКАМ РЕАЛА!!!
не расстраивайтесь, всегда брать ЛЧ невозможно, да обидно проиграть недоклубу, но бывает, что ж теперь....разладилась команда, к сожалению к важному матчу....Простой пример моей правоты такой - Вини Дж...вы хоть раз видели от него в этом матче эмоции, которыми он сыпал после своих падений в половине матчей сезона? вы его улыбку видели? это показатель....
Сейчас нас будут провоцировать, даже не болелы сити, а я считаю что таковых, настоящих и нету по сути, тк лет 10 назад (сколько там) про помойку и не слышал толком никто, а ненавистники Реала...но мы короли футбола и конкретно ЛЧ независимо от их примитивного мнения...
ХАЛАМАДРИД!!!
SpsGod
18 Мая 2023 в 00:05
Ну что же, спустя сотни и сотни миллионов долларов МСити дает плоды своих покупок и заслуженно проходит в финал.
Поздравляю фанатов Барселоны с победой МСити, вроде фанов горожан тут не видел, поэтому больше некого поздравлять.

Мне кажется Карло провалил еще со старта.
Нужно было выпускать Рюдигера и Камавингу выставлять в центр. Камавинга в первом тайме потерялся и соответственно Силва на этом сыграл. + в центре просто было пусто ибо Лука то ли не восстановился то ли в целом просел уже.
Вальверде перестал развиваться и не может придумать сам что-то и больше не подмоге работает.
Родриго увы кажется не тянет в таких матчах на всех 90 минут, то ли не хватает физики, то ли на фоне того, что играют больше на Вини, а не на него. Хотя мне нравится этот парень, скромный и работяга.
Бензема закончился, он уже не тянет и превратился в Жиру/Лукаку. Нужен хороший нап.
Куртуа - пожалуй единственный кто заслуживал финала ЛЧ из состава, если не он не знаю где был б Реал.
Вини - нужно работать на техникой в медленном дриблинге. Что он, что Мбаппе играют только на скорость, а если его встречает такой же быстрый защитник как Кайл - то оказывается, что нечем уже удивлять.

Реал нуждается в чистке и очень интересно, что будет в след. сезоне.
А так, нам фанам Реала, расстраиваться нет смысла. 3 подряд и 2 подряд - это перебор даже для Реала) Так что Hala Madrid!
NOBODY
18 Мая 2023 в 00:03
))) как же топят здесь за помойку....ппц.....
pol-black
18 Мая 2023 в 00:04
за сливочную? это точно.
Артур Измаилов
18 Мая 2023 в 00:06
и самое смешное, что клуп который прорвался в финал, НЕ ИМЕЕТ не единого болельщика на ресурсе)))) да их и практический НЕ МОЖЕТ быть .разве только глорье))) просто ржака))) либо барсаглоры/пепкаглоры, либо чисто любители АПЛ, которые топили за представиртеля любимого чемпа.
типафутбольныйаналитик
18 Мая 2023 в 00:06
как же рвет реаловцев от разгромного поражения. не умеете вы проигрывать с достоинством. Реал может выигрывать только при помощи подкупа судьей и своим балетным искусствам, лол.
поздравлю болельщиков Манчестер Сити с долгожданной победой в ЛЧ. и ежу понятно что Интер не может победит команду Гвардиолы
gresnik
18 Мая 2023 в 00:07
если Интер выиграет ,то что будет со всеми?
Артур Измаилов
18 Мая 2023 в 00:08
сменят ники на интеровские и дело с концом)))
roksanvanino2015
18 Мая 2023 в 00:01
если сити возьмет требл это будет событие
Событие для всех
т.к. это логичный конец огромного трудового пути, а не удачи, таланта и т.д.
как в свое время немцы взяли чм после набитых шишек на 4 турнирах
после таких трудовых побед начинаешь верить что всего можно добиться, главное идти к своей цели
SpsGod
18 Мая 2023 в 00:10
Если МСити возьмет требл, или хотя б ЛЧ + АПЛ, мне кажется этот состав можно ставить в один список с:
Барса 2011
Бавария 2013
Реал 2017
МСити 2023
типафутбольныйаналитик
18 Мая 2023 в 00:01
Как же тяжело Реалу с ВАРом выигрывать трофеи)))
Sergey999
18 Мая 2023 в 00:01
Все по делу. Сити заслуженно в финале. Обидно что так безвольно Реал пролетел. И намека не было на борьбу. Желания не видно, сил нет, перегорели. П.с. вот будет хохма если Сити продует Интеру в финале)))
NOBODY
18 Мая 2023 в 00:00
увы....по неведомой причине команда оказалась совершенно не готова...дикое желание играть у сити, и никакого у РМ....плюс к этому нежеланию, огромное количество потерь мяча, недопонимание между игроками, даже Вини толком не бегал, а так....как будто их всех опоили сонным раствором....
Удачи ИНТЕРУ в финале! надеюсь они покажут характер и выиграют ЛЧ, которую давно заслуживают..
ПС помойка как была помойкой, так и осталась.....
ППС может надо было дать играть Рудигеру, который первый матч провел отлично, а не Милитао, может надо было дать отдых Вальверде в матче с Хетафе, причеем по-моему перед тем матчем писали, что у него то ли травма, то ли отдых нужен был....Бензема, Модрич, худшие в матче, просто коээффициент ошибок и привозов зашкаливает....Кроос пытался переломить после 1-0...но не смог.....Вальверде играл обреченно, походу и его супервыносливости наступил предел....Вини Дж очень плох был, даже в ситуации без плотного прессинга терял мяч, будто он не бразилец, а так, любитель.....четвертый гол - там уже никто не играл по сути, просто жаль Куртуа, который матч чуть ли не единственный провел на отлично....Камавинга был гораздо хуже чем в первой игре, но на фоне остальных - нормально, просто вся команда , ну хз как еще сказать, не хотела играть, или силы кончились.....даже при счете 1-0 помойка ничего необыкновенного не показывала.....
из замен мне понравился Васкес, вышел уверенно, играл красиво и надежно, Себальос и Асенсио, а и Учамени ни о чем.....кстати, я после такого выхода на замену не удивлючсь если Орельена сплавят, на его совести и может Рудигера немного 4 гол...
Артур Измаилов
18 Мая 2023 в 00:04
При огромном уважении Модричу и Бензема , оба уже не тянут на матчи таких скоростях. Да и француз в свои лучшие гуды скоростью не блистал. Надеюсь в новом сезоне увидим нового напа. Как бы там Холана в обеих играх защитники Реала не закрывали, норвежец будет идеальным вариантом для Реала, чем фланговый бунтарь Мбапе.
NOBODY
18 Мая 2023 в 00:09
согласен,..только по Бензу - не надо нам этого гамадрила, сколько его видел, фу ,а не игрок...причем грубый нападающий.....я против Холанда в Реале.
Alex1972
18 Мая 2023 в 00:00
Неплохо дюбнули Мадрид... По делу..
pol-black
17 Мая 2023 в 23:58
сайт мадрида упал! наверное все сливочные глорики решили поплакаться друг другу в жилетку )))
Vova52
17 Мая 2023 в 23:58
не всегда вынгривает везучий, бывает и сильнейший ,- как сегодня.....Браво Сити сыграла в кошки мышки.....
pol-black
17 Мая 2023 в 23:58
и мышки были белыми )))
ЯРЫЙ БРЮС
17 Мая 2023 в 23:57
Браво Пеп , Браво Сити
Артур Измаилов
17 Мая 2023 в 23:56
милка поздравляю только тебя с победой немытой помойки-недоклуба
roksanvanino2015
17 Мая 2023 в 23:56
неожиданно
реал всегда играет в тени, а потом находит свою волну
в этом матче так и не нашли
то ли сити сыграл надежнее в отборе, то ли игра у винисиуса и ко не пошла, но почти весь матч без моментов
у сити за 2 матча разочаровал лишь холлан
почти ни одного полезного действия, играл на отвлечение
в финале после таких соперников футбольный праздник не должен испортить интер
Артур Измаилов
17 Мая 2023 в 23:56
ща глорье повылезет из всех немытых дыр))) вылазте ТВ ари )) ликуйте, но не забудьте перед этим у друг дружка осасуну сделать) голубая помойка как никак целый Реал выбил
pol-black
17 Мая 2023 в 23:55
вухахахаха!!! "недоклуп" просто размазал "сливочных королей" ))))) по всем статьям! мадрид имел небольшой шанс в первом и такой же во втором таймах, но горожане перетерпели этот порыв и добили сливочных! сильнейшие победили!
Sergey999
18 Мая 2023 в 00:04
Мда... еще поздраалял с победой в чемпе.. какое же гнилье барсоглорье...
pol-black
18 Мая 2023 в 00:07
так! а что не так? горожане были сильнее сегодня? они были сильнейшими сегодня?
что не так? я Реал не унижаю, и его болел тоже, в отличие от вашей братии, которые не умеют признавать поражение.
Артур Измаилов
17 Мая 2023 в 23:54
Позорище! Как можно какой то помойке таким счетом проиграть?
А шити как БЫЛ, ЕСТЬ и ОСТАНЕТСЯ недоклубом!
pol-black
17 Мая 2023 в 23:57
великий клуб всухую проиграл недоклубу! ну так и запишем! Реал слабее недоклубов )))))
Артур Измаилов
17 Мая 2023 в 23:58
в футболе и такое бывает. или путалона в ранге гранда никому никогда так не влетала?
pol-black
17 Мая 2023 в 23:59
недоклубам? конечно, нет! сильным соперникам? бывало!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
4
0
1.61 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
00:06 · Лига чемпионов
Финал ЛЧ станет первой официальной встречей между «Интером» и «Манчестер Сити»
00:02 · Лига чемпионов
«Реал» повторил крупнейшее поражение в ЛЧ
17 Мая
23:38 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» громит «Реал» к концу матча, Милитао срезал мяч в свои ворота
23:23 · Италия. Серия А
Завтра станет известно, если Мхитарян сыграет в финале Лиги чемпионов
23:11 · Лига чемпионов
Почти все игроки «Манчестер Сити» в первом тайме пробили по воротам «Реала»
23:10 · Италия. Серия А
Бывший защитник «Интера»: «Милану» потребуются годы, чтобы забыть это поражение»
22:55 · Лига чемпионов
«Реал» пробил по воротам «Манчестер Сити» лишь один раз за тайм, «горожане» нанесли 13 ударов
22:53 · Италия. Серия А
Шкриньяр может сыграть в Стамбуле в финале Лиги чемпионов
22:51 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» уверенно обыгрывает «Реал» ко второму тайму, Силва оформил дубль
22:43 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне оформил 25-й ассист за сезон
22:34 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого получаса игры
22:26 · Лига чемпионов
Анчелотти проводит 50-й матч у руля «Реала» в ЛЧ
22:22 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» не проигрывает дома в Лиге чемпионов уже почти пять лет
22:11 · Лига чемпионов
«Интер» забил в девяти матчах ЛЧ в нынешнем сезоне - больше только у «Реала»
21:38 · Италия. Серия А
Пиоли получил «Золотого Тапира»
Все новости
Рекомендуем