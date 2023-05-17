«Реал» сложил полномочия: «Манчестер Сити» разгромил «королей» Лиги чемпионов и вышел в финал

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Второй матч полуфинала состоялся 17 мая на стадионе «Этихад».

Наверное, самый ожидаемый матч года состоялся в Манчестере. Вряд ли финал Лиги чемпионов будут ждать с таким же трепетом, что и второй раунд дуэли «Реала» и «Манчестер Сити». Вагон интриги остался после первой игры (1:1), фаворитом букмекеры считали англичан, но «Реал» уже тысячу раз хоронили в Лиге чемпионов и все мы знаем, что эти матчи заканчивались победой Мадрида.

Сюрпризов в стартовых составах было ровно ноль. У «Сити» вместо травмированного Аке вышел Уокер, а в остальном Анчелотти и Гвардиола выставили сильнейшие сочетания. Да и сценарий матча предугадывался на раз-два. «Манчестер Сити» забрал мяч под свой контроль и стал планомерно раскачивать оборону «Реала». Вот только остроты добавил, не так тускло, как было в Мадриде неделю назад.

Опасно врывался в штрафную площадь по флангу Холанн, но его удар/прострел ушёл без адресата. Затем Родри бил со средней дистанции, пустив мяч рядом с дальним углом. «Сити» не ослаблял хватки, команда Гвардиолы решила не повторять ошибок первого матча и не отпускать «Реал»: Грлиши слева вырезал идеальный прострел на Холанна, Эрлинг пробил в касание и случился первый суперсейв от Куртуа. Затем ещё и Алаба на «ленточке» подстраховал.

Много работал Тибо, быстрого гола не допустил, но «Реал» всё-таки дрогнул. Кевин де Брёйне выдал идеальный пас из-за штрафной площади, между двумя защитниками выскочил Бернарду Силва и неотразимо пробил в ближний угол – 1:0. Но «Реал» не был бы «Реалом», если бы не ответил моментом из ниоткуда. Тони Кроос зацепил мяч метрах в 25 от ворот, Эдерсон слегка зацепил и зазвенел каркас ворот. Но гола не случилось. А через две минуту «Сити» удвоил преимущество.

Грилиш на левом фланге разогнал атаку и сыграл направо. Оттуда пробил Илкай Гюндоган, спрятавшийся за «стеной» из четырёх защитников. Куртуа спас, но мяч отскочил к Бернарду Силве, который головой дослал по назначению – 2:0. Второй тайм команды играли по счёту. «Манчестер Сити» больше вперёд не рвался, а «Реал» под свист трибун игрался в позиционное нападение. Но настроение было такое, что ничего не получалось. Неплохо пробил со стандарта Алаба, спас Эдерсон, а больше Мадрид ничего не придумал.

Зато «Сити» добил соперника в концовке. Для начала загубил выход один на один Холанн, выскочивший на пас Гюндогана. Пробил норвежец, а Куртуа парировал ногой, в итоге опустив мяч на перекладину. Не получилось у Холанна, так помог Эдер Милитао. Добил своих бразильский защитник, бедром вогнавший мяч в сетку собственных ворот после кросса Де Брёйне и лёгкого касания Аканджи – 3:0. А в компенсированное время свежие игроки довершили избиение. Хулиан Альварес, заменивший Холанна, выскочил на разрезающую передачу Фодена и спокойно катнул мяч мимо Тибо Куртуа - 4:0.

Искромётный матч провёл «Манчестер Сити», победивший вчистую, а «Реал» проиграл абсолютно по делу и потерял шансы защитить титул сильнейшей команды Лиги чемпионов. В финале сыграют «горожане» и миланский «Интер».