Анчелотти: «Мы не думаем о том, как остановить Холанна»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда не думает о том, как остановить нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче, который завершился вничью 1:1 в Мадриде, Холанн не смог уйти с поля с результативным действием.

«Мы не думаем о том, как остановить Холанна. В «Манчестер Сити» хватает высококлассных игроков, как де Брёйне, Гюндоган, Марез. Будет очень сложно. Мы лишь сфокусированы на том, чтобы забить и выиграть матч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» стартует сегодня в 22:00 по Москве.