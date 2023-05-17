«Манчестер Сити» громит «Реал» к концу матча, Милитао срезал мяч в свои ворота

«Манчестер Сити» довёл счёт в домашнем полуфинальном поединке Лиги чемпионов против мадридского «Реала» до разгромного – 3:0. Центральный защитник «сливочных» Эдер Милитао на 72-й минуте встречи срезал мяч в собственные ворота.

Напомним, что в первом тайме «горожане» забили два гола в ворота Тибо Куртуа – отличился дублем Бернарду Силва. Теперь счёт в паре по итогу двух матчей – 4:1 в пользу «Манчестер Сити». Первый полуфинальный матч завершился в Мадриде неделю назад ничьей - 1:1.

Следите за концовкой встречи в текстовой трансляции, организованной коллективом портала LiveResult.ru.