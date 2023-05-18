«Реал» до 25-й минуты матча с «Манчестер Сити» не делал точных пасов на чужой половине поля

«Реал» провалил гостевой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Команда Карло Анчелотти уступила со счётом 0:4 и не смогла пробиться в финал турнира.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, первый точный пас на чужой половине поля в игре на «Этихад Стэдиум» «Реал» сделал только на 25-й минуты. Произошло это после розыгрыша мяча после гола Бернарду Силвы. Этот статистический факт лишь подчёркивает, как плох был «Реал» в Манчестере.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет играть против миланского «Интера». Матч пройдёт в Стамбуле в субботу, 10 июня.