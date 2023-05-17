Анчелотти проводит 50-й матч у руля «Реала» в ЛЧ

Сегодня наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти проводит свой 50-й матч у руля «сливочных» в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, он стал вторым тренером, который проводил более 50 матчей в ЛЧ с двумя командами.

Так, до этого в тренерской карьере Анчелотти провёл 73 матча в ЛЧ у руля «Милана». Ранее единственным тренером с таким достижением был, как ни странно, Хосеп Гвардиола – сегодняшний его визави и главный тренер «Манчестер Сити».

Также сегодня Анчелотти стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по числу проведённых матчей в качестве главного тренера какой-либо из команд. У него их набралось 191.

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