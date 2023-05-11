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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Конечно, я болею за «Реал» в Лиге чемпионов»

11 Мая 2023 • 22:41 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своём отношении к мадридскому «Реалу».

«Сливочные» стали единственной командой, преуспевшей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Коллектив Карло Анчелотти добрался до полуфинала, где сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем первом матче противостояния (1:1).

«Конечно, я болею за «Реал» в битве с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, – делится мыслями Тебас. – Можно сказать, что я мадридиста, но не поклонник Флорентино Переса», – приводит Cope слова главы Ла Лиги.

Ответная встреча «Манчестер Сити» с «Реалом» состоится 17 мая на поле «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хавьер Тебас
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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San13
11 Мая 2023 в 22:46
Да я думаю не только в ЛЧ))
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