«Реал» пробил по воротам «Манчестер Сити» лишь один раз за тайм, «горожане» нанесли 13 ударов

Мадридский «Реал» за первый тайм ответного полуфинального матча против «Манчестер Сити» пробил по воротам лишь один раз. В то время, как хозяева поля 13 раз обстреляли ворота «сливочных», пять из этих ударов пришлись в створ, а два – завершились голом.

Печально для болельщиков «Реала» выглядит статистика по владению мячом – мадридцы владели им на протяжении 28 процентов игрового времени, в то время как хозяева – 72 процента.

Напомним, что после первого тайма «Сити» уверенно ведёт – 2:0. Оба гола забил Бернарду Силва. Текстовую трансляцию события проводит портал LiveResult.ru.