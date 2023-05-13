Мюллер рассказал, кого поддерживает в противостоянии «Реала» с «Манчестер Сити»

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал о своих предпочтениях в Лиге чемпионов.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» бьются за путёвку в финал самого престижного еврокубка. Первая встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась ничьей – 1:1. Ответный матч состоится 17 мая на поле «горожан».

«Манчестер Сити» или «Реал»? На личном уровне мне ближе «Реал», также я склоняюсь к такому выбору из-за Давида Алабы», – заявил в интервью Kicker 33-летний немецкий игрок.

Напомним, что Давид Алаба долгие годы был одноклубником Томаса Мюллера в «Баварии», после чего перебрался в «Реал».