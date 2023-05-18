Карвахаль: «Нам чего-то не хватало»

Мадридский «Реал» неудачно съездил в Манчестер, проиграв там с разгромным счетом Хосепу Гвардиоле и его «Манчестер Сити». Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль считает, что результат игры справедлив, потому что его команда была переиграна лучше подготовившимся к матчу соперником.

- Мы столкнулись с соперником, который лучше подготовился к матчу. Нам чего-то не хватало. Мы позволили слишком многое сопернику. После первого матча было чувство, что мы сможем выступить лучше в ответной игре, но сейчас остается лишь верить, что мы, «Реал», вернемся сильнее, - цитирует Карвахаля BBC Sport.