Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тарханов: «У «Реала» футболисты намного сильнее, чем у «Манчестер Сити» эксклюзив

10 Мая 2023 • 20:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.05 22:00

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

- Результат закономерен?

- Да, вполне. Сначала «Сити» создавал угрозы, потом «Реал» взял инициативу на себя. В целом игра была достаточно осторожной, команды сильно не раскрывались, забили два одинаковых гола, только один пришёлся на верхний угол, а другой – на нижний. Уровень мастерства высокий, трудно было отобрать мяч друг у друга. Матч мне понравился.

- Не показалось, что вчера индивидуальное мастерство ушло на задний план? Тому же Холанну ничего не удавалось сделать.

- Почему же, он цеплялся за мячи, выходил один в один. В какой-то момент Алаба у него в последнюю секунду выбил мяч в подкате. Все вели себя осторожно.

- Букмекеры отдают большое предпочтение «Манчестер Сити». Пишут, что именно англичане должны выходить в финал. Согласны с такими котировками?

- Хочется верить, что так и произойдёт. Я в этой Лиге чемпионов болею за «Сити», жду их выхода в финал. Шансы на выход в финал равны, но у «Реала» футболисты намного сильнее в индивидуальном плане. В обороне хорошо играют, в атаке тоже.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.05.23 в 22:00
Милан Милан
Интер Милан Интер Милан
3.40 3.10 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
20:41 · Лига чемпионов
Гладилин: «Реал» в ответном матче с «Манчестер Сити» сыграет строго»
20:38 · Лига чемпионов
«Интер» назвал состав на битву с «Миланом» в Лиге чемпионов
20:37 · Лига чемпионов
Без Леау: «Милан» огласил состав на матч Лиги чемпионов с «Интером»
20:30 · Лига чемпионов
Гладилин: «Вчерашняя ничья больше устраивает «Манчестер Сити» 1
18:12 · Лига чемпионов
Рюдигер: «Манчестер Сити» не был опасен» 1
17:34 · Лига чемпионов
Уткин сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» - «Интер»
15:46 · Лига чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Холанну было сложно в матче с «Реалом» 3
15:40 · Лига чемпионов
Тарханов: «Лигу чемпионов выиграет победитель пары «Манчестер Сити» - «Реал» 2 эксклюзив
13:58 · Лига чемпионов
Анчелотти выразил недовольство судейством 9
13:02 · Лига чемпионов
Деменко рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов
12:44 · Лига чемпионов
Димарко: «В матче с «Миланом» нам надо играть головой и сердцем»
12:20 · Лига чемпионов
Мерсон: «Если «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» и не победит в финале, он никогда не выиграет Лигу чемпионов»
11:58 · Лига чемпионов
Агуэро: «Не могу понять, почему Гвардиола не выпустил Альвареса в матче с «Реалом»
11:45 · Лига чемпионов
Отец Холанна раскрыл причину конфликта с фанатами «Реала»
11:33 · Италия. Серия А
Матич: «Для Серии А очень важно, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Италии»
Все новости
Рекомендуем