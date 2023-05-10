Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (1:1).

- Результат закономерен?

- Да, вполне. Сначала «Сити» создавал угрозы, потом «Реал» взял инициативу на себя. В целом игра была достаточно осторожной, команды сильно не раскрывались, забили два одинаковых гола, только один пришёлся на верхний угол, а другой – на нижний. Уровень мастерства высокий, трудно было отобрать мяч друг у друга. Матч мне понравился.

- Не показалось, что вчера индивидуальное мастерство ушло на задний план? Тому же Холанну ничего не удавалось сделать.

- Почему же, он цеплялся за мячи, выходил один в один. В какой-то момент Алаба у него в последнюю секунду выбил мяч в подкате. Все вели себя осторожно.

- Букмекеры отдают большое предпочтение «Манчестер Сити». Пишут, что именно англичане должны выходить в финал. Согласны с такими котировками?

- Хочется верить, что так и произойдёт. Я в этой Лиге чемпионов болею за «Сити», жду их выхода в финал. Шансы на выход в финал равны, но у «Реала» футболисты намного сильнее в индивидуальном плане. В обороне хорошо играют, в атаке тоже.