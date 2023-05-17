«Реал» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

В среду вечером «Реал» проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Бензема.

Стоит сказать, что защитник Антонио Рюдигер, который в первом матче эффективно справился с Эрлингом Холанном, начнёт игру в запасе.

В первом матче «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.