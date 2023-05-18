Булыкин назвал причину вылета «Реала» от «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, почему «Реал» вылетел из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (1:1, 0:4).

«Я считаю, физически «Реал» был не так хорош, как «Манчестер Сити». Если посмотреть, то хозяева прессинговали на чужой половине поля, отбирали мячи сразу же — физически они были подготовлены очень хорошо. «Реал» — возрастная команда, они не могут долго держать высокий темп», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт отметил отличную игру футболистов «Манчестер Сити», которые хорошо перемещались и не ошибались в передачах, «горожане» были намного лучше «Реала».

В финале Лиги чемпионов подопечных Хосепа Гвардиолы ожидает противостояние с миланским «Интером». Встреча пройдет 10 июня в Стамбуле.