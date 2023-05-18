Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от разгрома, который «Манчестер Сити» учинил мадридскому «Реалу» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0).

- Интересно было посмотреть, какие тактические заготовки придумает «Реал Мадрид». Но насколько я увидел, обе команды оставили свои тактические планы без изменений. Они старались играть в том же ключе, что и в первом полуфинальном матче. Это не принесло пользу «Реалу», который оставлял очень много пространства на совей половине. Футболисты «Манчестер Сити», обладающие высочайшим мастерством, грамотно использовали свободные зоны и открывались в нужных ситуациях. Процент владения мячом у «Сити» был очень большой. Естественно, что любая команда, которая много времени проводит без мяча, автоматически начинает растягиваться, и у неё появляются разрывы в построениях. При такой скорости движения мяча было ясно что рано или поздно оборона «Реала» даст трещину. Не могу сказать, что в перерыве Анчелотти попытался что-либо поменять. «Манчестер Сити» продолжал доминировать во втором тайме. С выходом Рюдигера на замену мадридцы чуть изменили свою схему, но было уже, конечно, поздновато. «Реал» ничего не смог противопоставить своему сопернику. «Манчестер Сити» провёл блестящий матч, по праву заслужил победу и, на мой взгляд, будет фаворитом в финале против «Интера».