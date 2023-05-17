«Манчестер Сити» уверенно обыгрывает «Реал» ко второму тайму, Силва оформил дубль

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оформил дубль в ворота мадридского «Реала» и сильно приблизил свою команду к возможному финалу Лиги чемпионов. Португалец удвоил преимущество «горожан» на 37-й минуте, поразив ворота с добивания после удара от Илкая Гюндогана

Ранее Силва с ассиста от Кевина де Брёйне открыл счёт в вечерней встрече, это случилось на 23-й минуте матча.

Напомним, что теперь общий счёт в паре стал 3:1 в пользу «горожан» Манчестера. Не пропустите самые интересные моменты игры в трансляции от портала LiveResult.ru.