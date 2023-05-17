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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

17 Мая 2023 • 21:30 Комментировать (5)
Манчестер Сити
1:0
Реал Мадрид
1 1.18 X 6.90 2 17.00
1-й тайм

В Англии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити1:0Реал Мадрид
(1:0) Силва Бернарду23' 
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАканджи МануэльСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич ЛукаРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Рюдигер АнтониоНачо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейВальехо ХесусТчуамени ОрельенМенди ФерланАсенсио Марко
17 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Barcelona-Champions
17 Мая 2023 в 22:33
Отличное начало:) Главное горожанам не останавливаться на достигнутом, недо добивать противника, пока есть возможность.
Sergey999
17 Мая 2023 в 22:24
Можно на этом и заканчивать. Оборона проходной двор
roksanvanino2015
17 Мая 2023 в 22:15
Тот же сценарий
Реал дает подержать без остроты мяч "технарям"
потом пробьет дырявого эдерсона с контратаки
а потом и заберет мяч
CELTIC FROST
17 Мая 2023 в 22:25
Уже не совсем тот же. В первые 20 минут Реал. на удивление. просто стерли с поля. Но смотрим дальше...
Sergey999
17 Мая 2023 в 22:13
Плохи дела у Реала...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
37 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
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1.61 4.30 5.40
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