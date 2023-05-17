«Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Англии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Реал Мадрид
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Протокол игры
|(1:0) Силва Бернарду23'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Алаба Давид•Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор
17 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Реал дает подержать без остроты мяч "технарям"
потом пробьет дырявого эдерсона с контратаки
а потом и заберет мяч
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