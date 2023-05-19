Бернарду Силва – игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация об этом размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В среду вечером «Манчестер Сити» разгромил «Реал» на своём поле со счётом 4:0. Бернарду Силва провёл качественный матч и стал автором двух первых голов.

Также на звание лучшего игрока ответных полуфиналов Лиги чемпионов претендовали Родри из «Манчестер Сити» и два игрока «Интера» - Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.

В субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.