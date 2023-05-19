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Лига чемпионов

Бернарду Силва – игрок недели в Лиге чемпионов

19 Мая 2023 • 17:12 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Реал Мадрид
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Информация об этом размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В среду вечером «Манчестер Сити» разгромил «Реал» на своём поле со счётом 4:0. Бернарду Силва провёл качественный матч и стал автором двух первых голов.

Также на звание лучшего игрока ответных полуфиналов Лиги чемпионов претендовали Родри из «Манчестер Сити» и два игрока «Интера» - Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу.

В субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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